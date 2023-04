Addio a Carlo Lunardi Grande dolore

E’ morto, dopo una veloce malattia, Carlo Lunardi (nella foto), 86 anni, di Segromigno in Piano, da tutti conosciuto come "Il Presidente", ma anche come "Il Morino". Grande tifoso della Juventus, per una ventina di anni è stato il presidente dello Juventus Club di Segromigno, che aveva provveduto a fondare negli anni Sessanta, partecipando attivamente alla vita del club e alle gite organizzate, alla testa dei tifosi bianconeri lucchesi, con cui ha assistito alle sfortunate finali di Coppa dei Campioni di Atene e Belgrado. Persona apprezzata e sempre affabile, era molto conosciuto in paese. Un passato da imprenditore nel campo delle calzature, era stato a lungo anche dirigente sportivo della Folgore Segromigno. Da poco era diventato bisnonno. Lascia la moglie Gloria, le due figlie Patrizia e Carla e due nipoti. Ai familiari le condoglianze degli amici e della redazione. I funerali si svolgeranno alla chiesa di Segromigno in Piano domani alle ore 15.