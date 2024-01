Addetto/a al banco per un bar pizzeria

1 addetto al banco nei servizi di ristorazione. Operatore/trice di pizzeria: addetto al reparto banco pizza/bar in pizzeria con il servizio ai tavoli e con la cucina (reparto pizzeria) aperta. La figura individuata

si occuperà in modo autonomo del proprio reparto organizzato tra banco pizzeria e bar e banco cassa/pos e telefono. Lavoro 25 ore circa/settimana con orari tra 17/23.30 circa con turni da definire poi in fase assunzione. Richiesta: preferibilmente diploma alberghiero, corso HACCP e sicurezza sul lavoro. Preferibilmente esperienza nelle pizzerie come aiuto pizzaiolo (saper spianare a mano) oppure esperienza gestione banco bar e sala. Lunedì giorno libero.

Sede di lavoro: Capannori. Email: [email protected]