Addetti redazione manuali e muratori in mattoni

2 addetti/e attività tecniche per redazione di manuali uso e manutenzione, valutazione dei rischi, validazione circuiti EN 13849-1:2016 per macchinari e impianti come da direttiva macchine 2006/42/CE-EN 12100/2010.Consulenze equipaggiamento elettrico secondo la EN 60204-1:2018. Richiesta Conoscenza Direttive europee (MD, LVD, EMC, PED, ATEX) Norme Tecniche di Prodotto. Lavoro a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Porcari. Richiesta laurea specialistica e possesso patente B. Email: [email protected].

2 muratori in mattoni, per ristrutturazioni di stabili. Zona di lavoro: Lucca. Si richiede esperienza

nella mansione e patente B. Per candidarsi inviare e-mail a: [email protected].