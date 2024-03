Addetti, lavapiatti e bracciante agricolo

2 addetti/e a funzioni di segreteria, per le attività di segreteria di studio medico: utilizzo del programma millewin. Inserimento con contratto di lavoro part-time con monte ore settimanali 10 ore. Richieste: diploma e conoscenza del programma informatico Millewin. Inviare e-mail a: [email protected].

1 lavapiatti. Si ricerca lavapiatti con mansioni di aiuto in cucina per preparazioni di base in supporto al cuoco. Lavoro a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Zona: Lucca. Richiesta patente B. Inviare e-mail a: [email protected].

1 bracciante agricolo. Si ricerca per azienda agricola 1 bracciante agricolo con incarico di: taglio erba, potatura ulivi e alberi da frutto. Lavoro a tempo determinato, part time da marzo a dicembre per 15 ore settimanali. Richiesta esperienza e patente B. Sede: Barga. Email: [email protected].