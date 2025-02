Ad Altopascio riparte “Tu qui“. Percorsi per neo (o futuri) genitori

Torna "Tu qui", il percorso gratuito di accompagnamento alla maternità e alla paternità, pensato dal Comune di Altopascio per sostenere i genitori in attesa e i neogenitori. Il ciclo di incontri, che si inserisce nel percorso portato avanti dal Comune per diventare Città Unicef amica dei bambini, rappresenta un’importante occasione di confronto e supporto con l’aiuto di esperti, e partirà domani alle 21,15 al Nido d’Infanzia "Primo Volo", in via Indipendenza 3, a Spianate. Il programma si sviluppa nell’arco di circa 8-9 mesi, articolandosi in due fasi: la prima dedicata al periodo dell’attesa e la seconda pensata per il dopo nascita, con la partecipazione anche dei bambini. Il programma include anche un corso di 5 incontri dedicati al massaggio infantile, oltre a momenti informativi su allattamento, svezzamento e alimentazione.