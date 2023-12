Acquedotto Nottolini. Si celebra il Natale

In attesa del restauro dell’acquedotto del Nottolini, si celebra il Natale come comanda la tradizione. Sabato 16 dicembre, infatti, dalle 14:30 alle 16:30 sarà addobbato l’albero di Natale in località "Parole d’oro" a Guamo, nel territorio di Capannori. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al giorno successivo alle stessa ora. L’evento è proposto dall’associazione locale "La Sorgente", realizzato con la collaborazione delle associazioni: "Coscienze Ecologiche", "Il Ponte" di Capannori, "Carlo Piaggia" di Badia di Cantignano e la "Ruota" di San Leonardo. Tutti sono invitati a portare un addobbo che sarà collocato sui rami di un albero nei pressi del ponte delle parole d’oro. Il regio architetto Lorenzo Nottolini volle abbellire questa sua opera con molte piante dimostrando la sua sensibilità per l’ambiente. Si possono realizzare degli addobbi natalizi molto semplici secondo la propria sensibilità, si possono scrivere dei pensieri sui dei fogli da appendere ai rami, usare del legno e tutto quello che la fantasia suggerisce. Questa iniziativa vuol mettere in risalto il valore di questo monumento e sollecitarne il restauro completo. Un patrimonio storico da difendere.

Ma.Ste.