Acque nere fuori controllo al “Fermi“. Da oggi il cantiere, servizi igienici chiusi

Un coinquilino ben poco piacevole quello che è toccato a un’ala dell’istituto Fermi di San Filippo: il problema delle acque nere non smaltite correttamente, con riverberi a dir poco sgradevoli nei servizi igienici e non solo. Alla fine sono servite le “maniere forti“. La Provincia infatti oggi aprirà un piccolo cantiere all’interno della per la risoluzione del problema dello smaltimento delle acque nere dei servizi igienici del piano terra ubicati sotto agli uffici della segreteria. L’intervento dell’autospurgo si era rivelato insufficiente. Sembra che in realtà la causa del problema derivi da una tubazione delle acque nere che si è deformata a causa della pressione delle radici di un albero, provocando così il mancato deflusso regolare dei servizi igienici in questione. Più nel dettaglio da oggi sarà predisposto il cantiere mentre da lunedì la ditta incaricata provvederà ad avviare le opere di scavo. Dovranno essere sostituiti i vecchi scarichi e montato un pozzetto di raccordo dei liquami. I lavori dovrebbero durare 7-10 giorni. Periodo durante il quale i servizi igienici interessati ovviamente non potranno essere utilizzati. L’importo dell’appalto è di circa 12 mila euro.