Acqua stop per sette ore ”Lavori da fare di notte”

Per molti commercianti è stato un fulmine a ciel sereno e soprattutto un danno probabile in un momento così importante della stagione.

Siamo nella zona della stazione, dove, domani è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua per sette ore dalle 9 alle 16.

Molte delle attività commerciali, però, sostengono di non aver ricevuto una tempestiva comunicazione, ma soprattutto si chiedono: perché in un periodo turistico come questo ci fate correre il rischio di restare fino a sette ore senza acqua?

E per questo suggeriscono che tali lavori vengano effettuati durante le ore notturne. Una proposta sensata, aggiungiamo noi, vista anche la grande densità di abitazioni della zona con famiglie numerose.

I lavori è probabile siano legati agli interventi per il sottopasso pedonale in zona stazione, anche se la società Geal, nella nota diramata alla stampa, non ha specificato il motivo di tale interruzione.

Gino Cervelli del bar “Cupido“ e responsabile Confesercenti per il commercio fuori dal centro storico ha chiesto lumi alla Geal: potrebbe trattarsi a quanto pare di un lavoro che necessiterebbe di molto meno tempo, a meno non ci siano imprevisti. Ma a parte l’orario in sé lo stesso Cervelli chiede il motivo per cui certi lavori non possano essere svolti di notte.

"Non sapevamo nulla di questa interruzione e non ci sono arrivate comunicazioni a riguardo. Domani resteremo comunque aperti" dice Monica Barsi, titolare della gelateria “Veneta“. "Si tratta di lavori che dovrebbero essere fatti in orari differenti, per noi rappresentano un costo e un danno economico non indifferente se ci obbligano a interrompere l’attività" commenta Gino Cervelli del bar “Cupido“. "Quello del sottopasso è un cantiere che ci dà molti pensieri e preoccupazioni - ci dice Elisabetta Barbieri, titolare dell’Hotel Rex – In un momento nel quale l’albergo è al completo abbiamo perso il parcheggio di fronte all’edificio e le future vibrazioni e scavi che ci saranno potrebbero mandare via i clienti e anche danneggiare la struttura stessa dell’hotel. Siamo i più penalizzati in questa zona e l’interruzione dell’acqua di domani non è altro che l’ultimo di una serie di problemi che ci hanno riguardato".

Andrea Falaschi