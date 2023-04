Acqua, si riapre la partita Così può tornare pubblica

Parte dal nostro territorio con l’Associazione “Senza Confini”, la proposta per il servizio idrico integrato che riguarda Lucca e la Piana, alla luce della scadenza della concessione a Geal spa e del progetto “Multiutility” che, affermano dall’associazione, "sta velocemente avanzando da Firenze e contado". Si tratta, insomma, di una proposta che passa da una vertenza territoriale per l’acqua pubblica "volta alla costruzione di un gestore industriale del servizio idrico non a rilevanza economica, per la Toscana nord occidentale".

L’associazione, di cui fanno parte Virginio Bertini e Tommaso Panigada, torna su uno dei temi più dibattuti degli ultimi tempi: quello dell’acqua pubblica. "Il progetto politico-finanziario della società denominata Multiutility Toscana – affermano – è destinato a spazzare via un sistema di aziende di servizi esistenti in Toscana, costruito con la missione di produrre profitti dal servizio idrico, in società con un partner industriale che adesso ha il difetto di essere, per i nuovi poteri, troppo piccolo e vorace". Proseguono: "Dalle province di Lucca e Massa Carrara può e deve partire una controffensiva basata su un’altra opzione praticabile in materia di organizzazione del servizio idrico, un modello che abbia come obbiettivo l’accesso per tutti ad un’acqua di buona qualità, un’efficiente gestione industriale, utili da reinvestire in azienda e non profitti da ripartire fra i soci; un’azienda speciale e non una spa, in grado di contenere le tariffe e aumentare la professionalità e i posti di lavoro".

Per l’associazione, "il quadro complessivo risulta complicato dalla successiva costituzione di un unico ambito regionale con un’autorità idrica toscana sovraordinante, e dall’obbiettivo dichiarato di arrivare ad un unico gestore toscano". Bertini e Panigada, propongono allora "la ricostituzione dell’unità territoriale della piana di Lucca, la messa a sistema ed efficientamento degli impianti di depurazione della Toscana nord per garantire la qualità delle falde e delle acque costiere, la dimensione dell’azienda in grado di perseguire questi risultati non può che coincidere con quella dell’ambito Toscana Nord". Concludono dall’associazione: "Approssimandosi per prima la scadenza concessoria di Lucca, è necessario che la città venga coinvolta in una discussione trasparente e puntuale, dove, liberi da ogni localismo inconcludente, si sappia cogliere come il destino dell’azienda sia segnato e vada quindi operata una scelta coraggiosa e praticabile come quella di sottrarre l’acqua, su cui Lucca e la Piana basano la propria prosperità da secoli, agli appetiti del mercato rappresentato dalla Multiutility; proponiamo un’azione politica che sappia unire muovendo da tre direttrici, quella di Lucca e Piana, della Versilia e della provincia di Massa Carrara, dalla costa alla Lunigiana". Non per ultimo, Bertini e Panigada affermano che l’associazione, "avanza questa proposta consapevole che per procedere sarà necessario accumulare molta forza e allargare il fronte di coloro che da anni si battono per mettere in pratica il risultato del referendum del 2011".

Mau.Guc.