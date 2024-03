Acqua, bene comune: "Un errore dividere in tre gestori il servizio idrico della provincia"

Un incontro pubblico per parlare di uno dei beni comuni più importanti: l’acqua. Domani alle 16 nella sala della Fondazione Ragghianti in San Micheletto, le associazioni “Senza Confini” e “Quelli che l’acqua unisce” organizzano l’incontro “L’unità del servizio idrico pubblico nella Piana di Lucca, vantaggi e percorsi per ottenerla”. Il merito delle due associazioni è quello di stimolare il confronto tra il sindaco di Lucca Mario Pardini e quello di Capannori Luca Menesini.

L’incontro di domani ha lo scopo di imbastire un percorso che transitando da tariffe più basse, servizi migliori e controlli certi sul consumo della risorsa idrica, crei una condizione: che la Piana di Lucca sia finalmente riunita in un unico gestore unico. Il senso della discussione è stato tratteggiato nel corso di una conferenza stampa da Tommaso Panigada di “Senza Confini” e Maurizio Dinelli (nella foto), già presidente di Geal e rappresentante dell’associazione “Quelli che l’acqua unisce”. Due persone che, pur provenendo da storie politiche opposte, sentono l’esigenza di mettere insieme le forze.

"L’acqua è sempre più percepita come un bene pubblico - dichiara Panigada - e non possiamo che constatare come sia risultato un errore quello di dividere in tre gestori il servizio idrico nella nostra provincia; ce lo segnala la mancata realizzazione di intere reti di fognature ed acquedotto in parti significative dei territori, lo spreco di energia elettrica per mandare migliaia di metri cubi annui di liquami in giro per la piana, i mancati adeguamenti impiantistici nella depurazione dei reflui, non aver messo in cantiere sistemi fognari misti in grado di separare le acque bianche da quelle di scarico per poi recuperarle ed in particolare a Lucca, dover assistere alla mancata realizzazione di una rete fognaria collegata ad un depuratore per l’intero Oltreserchio".

Maurizio Dinelli, rincara la dose, riproponendo un documento di un anno fa, ancora oggi attuale. Scriveva l’ex presidente Geal: "Niente di nuovo sotto il sole, in questi mesi tutti i governi europei, compreso quello italiano, legiferano per aumentare la tutela della risorsa idrica; da noi, in modo responsabile, si era già provveduto con la Legge Galli, successivamente integrata nel “Codice Ambiente”: basta ricordare i primi 3 articoli e che sanciscono che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, e anche che qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, infine che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici".

Per Dinelli "la Legge regionale toscana 81 del 1995, non rispettò lo spirito della legge Galli, dividendo il Serchio in due Ato, una scelta che stride e contrasta con le disposizioni nazionali" e conclude: "Come è possibile che la Piana di Lucca continui ad avere due gestori diversi? Auspichiamo che inizi un confronto trasparente tra gli amministratori dei sei Comuni della Piana, finalizzato all’interesse dei cittadini e alla tutela della risorsa acqua".

Maurizio Guccione