Acqua, bene comune La minoranza preme sul tasto “pubblico“ e sulla commissione

L’acqua. Un bene imprescindibile, storica amicanemica dell’uomo, elemento naturale su cui si basa l’esistenza (o la scomparsa) del mondo, ogni tanto andrebbe ricordato. Era il tema del consiglio comunale aperto di ieri, richiesto dalla minoranza non per parlare di massimi sistemi (o almeno non solo), ma della situazione locale. Basta un giro veloce tra le mura per cogliere la visione pubblica della risorsa che la città ha. È indiscusso. A tenere banco, infatti, è la questione Geal: la convenzione è prossima alla scadenza - a fine 2025 – dopodiché potrebbe venire inglobata in Gaia. Un futuro che la Lega ha già detto di non voler prendere in considerazione, dichiarandosi pronta a sguainare la spada per difenderla, per difendere il “modello vincente“ (pubblicoprivato).

Mantenere la promessa referendaria del 2011 (acqua bene pubblico) è ciò che sta a cuore all’opposizione. Durante l’intervento di apertura, il consigliere Bianucci lo ha ribadito: "La discussione crediamo debba avviarsi da un contesto generale: acqua bene comune". Ma altrettanto fondamentale è che - per fare una citazione - “tutto cambi perché nulla cambi“. "È fondamentale cercare una soluzione che garantisca la prosecuzione di un servizio di qualità, il mantenimento delle fonti e degli approvvigionamenti e che garantisca il controllo pubblico dell’utilizzo - continua Bianucci - Quindi mantenere un accettabile carico tariffario, ad oggi tra i più bassi in Toscana; investimenti necessari ad una sempre più capillare erogazione del servizio e alla salvaguardia ambientale del nostro territorio; garantire un sufficiente livello di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Tutto ciò facendo bene attenzione al progetto della Multiutility regionale e relativa quotazione in borsa. "La scadenza che abbiamo di fronte può renderci più vulnerabili a questo rischio, sul quale esprimiamo la nostra assoluta contrarietà: perché è una dinamica che tradisce ancora una volta l’esito referendario, perché non è utile né opportuna agli interessi del nostro territorio; perché non solo non costruisce soluzioni alle cause e agli effetti della crisi climatica che affrontiamo, ma anzi ne amplifica evidentemente le ragioni".

Qual è quindi la proposta dell’opposizione? Quella già emersa tempo fa: aprire una trattativa guidata da una commissione creata ad hoc. "Crediamo che sia indispensabile avviare quanto prima una trattativa con tutti i soggetti coinvolti, a partire dall’Autorità idrica Toscana e dalla Regione per valutare i margini di azione a disposizione dell’amministrazione comunale - ha detto Bianucci in conclusione - Quello che proponiamo è un percorso unitario, da costruire attraverso la costituzione di una commissione speciale, che abbia il compito di coadiuvare attivamente l’amministrazione nel percorso e di costruire una fase di partecipazione e ascolto, aperta a tutti i soggetti".

Tere.Sca.