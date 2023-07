Acli di Lucca e Pisa, una fusione per un rilancio comune

Parte un nuovo corso per le Acli di Lucca che d’ora in poi saranno affiliate a quelle di Pisa. Un’importante fusione per una realtà che si prefigge di lasciare alle spalle il periodo di commissariamento, per ripartire basandosi con un approcio incentrato sull’animazione della comunità. Il progetto di rilancio, è scritto ben chiaro: "Riprendere i legami con le realtà associative provinciali, le parrocchie e la diocesi, costruendo una rete dei circoli, ma anche diversificando le attività associative, così da incentivare le collaborazioni".

Insomma, un rilancio che vede la collaborazione tra due territori oggi sempre più uniti da obiettivi comuni, grazie a una visione di proficua collaborazione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Acli di Pisa, Andrea Valente: "Siamo felici di essere qui e contenti e orgogliosi di poter dare una mano agli aclisti di questo territorio, per rilanciare l’esperienza associativa e accompagnare i circoli e i nuclei per un pezzo di strada; parliamo di 48 strutture di base attive e oltre 6.500 soci che ne fanno la prima provincia della Toscana, e da qualche settimana anche di quelle di Lucca; per questo – prosegue – abbiamo accolto con molto piacere la richiesta che ci è arrivata dalle Acli nazionali e regionali: ci mettiamo a disposizione con grande senso di responsabilità, ma anche con il piacere di cominciare questo percorso con tanti nuovi compagni di viaggio, in una realtà che tanto ha dato al mondo aclista e alla società civile lucchese e, siamo certi, tanto ancora continuerà a dare".

Vediamo l’attività delle Acli lucchesinel corso del 2022. Si parte dai soci che sono 550, con sei circoli affiliati: a quello del capoluogo, in via Catalani, si aggiungono il circolo “Rita Levi Montalcini” di Barga, “La Biocca” di Borgo a Mozzano, “Terre d’Approdo” di Coreglia Antelminelli e i circoli di Petrognano a Capannori, Montebello a Camariore e Lugliano a Bagni di Luccaa. Inoltre vi è l’importante attività svolta da due Caf e altrettanti patronati zonali a Lucca, Viareggio e un servizio di recapito a Seravezza.

Prosegue Valente: "Il progetto su cui lavoreremo con le Acli lucchesi, segue cinque principali filoni di sviluppo; da un lato l’obbiettivo è quello di riprendere i legami con le realtà associative provinciali, le parrocchie e la diocesi, di costituire una rete dei circoli provando a promuovere attività e progetti condivisi e sostenere a livello comunicativo le attività della zona e dei circoli lucchesi; dall’altro vogliamo anche provare a diversificare sempre di più le attività associative cercando di far nascere progetti rigenerativi e incentivare la collaborazione tra realtà associative locali trovando contributi e fondi a sostegno delle attività".

Maurizio Guccione