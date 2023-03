Aci Lucca nella top ten nazionale Quasi 21mila soci per la “scalata“

Svetta nella classifica nazionale delle delegazioni dall’alto dei suoi quasi 21mila soci. L’Automobile Club lucchese ha infatti chiuso il 2022 con 20.901 soci, circa 447 in più rispetto all’anno precedente salendo di due posizioni in graduatoria: dal 9° al 7° posto per numero di associati. Un traguardo che trova forza e fondamento nella professionalità dei suoi delegati e nelle numerose attività che durante tutto l’anno portano il marchio Aci Lucca. Soddisfatto il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio: “Aci Lucca è, davvero, un punto di riferimento. Lo è per i cittadini e gli associati, lo è per gli sportivi, lo è per le istituzioni del territorio con le quali riusciamo anno dopo anno a consolidare rapporti di fiducia sempre più stretti ed efficaci. Nel tempo abbiamo costruito un ruolo per l’Automobile Club lucchese che parla di sicurezza, di educazione stradale, di promozione e valorizzazione del territorio e dei talenti del motorsport. Un ruolo che ci onora e ci sprona a fare sempre meglio, ogni giorno di più”. La forza sta anche nell’ampio ventaglio di attività concretamente utili. Aci Lucca infatti non è solo sport. Nel 2022, infatti, oltre agli appuntamenti motoristici come i rally, i test e i corsi per sportivi, il Club lucchese ha siglato 32 corsi di formazione, due dei quali dedicati alla micromobilità, a partire proprio dai monopattini, per un totale di 3870 persone “info-formate”.

L’automobile Club lucchese ha inoltre organizzato il suggestivo raduno “Ruote nella storia” che ha attraversato i territori della Piana di Lucca in un lungo corteo di auto d’epoca. Il calendario dei prossimi mesi di Aci Lucca sarà serrato e denso di incontri: oltre all’ormai classico Rally Coppa Città di Lucca (in programma a luglio), continuano i tanti appuntamenti dedicati ai corsi di prima licenza e di ufficiali di gara. Ma non solo: Aci Lucca guarda, come sempre, anche i cittadini che non corrono sulle quattro ruote. È già in via di definizione la nuova edizione di “Riprendiamoci la patente”, il format ideato proprio dall’Aci provinciale che premia i guidatori “gold” - ovvero chi guida da più di 40 anni - e propone un ripasso generale delle regole del codice della strada.

E ancora sono già ricominciati gli appuntamenti all’interno delle scuole del territorio con i corsi di sicurezza stradale dedicati ai più piccoli e le tante iniziative aperte al pubblico per promuovere l’educazione e la conoscenza delle regole da osservare quando si passeggia, si viaggia in bicicletta o in auto.