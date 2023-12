Aci Lucca con gli studenti della De Nobili

Mattinata di approfondimento per le classi della scuola media Custer De Nobili di Santa Maria a Colle. I ragazzi e le ragazze, infatti, si sono messi alla prova con l’Alcolvista Test, lo speciale visore che simula lo stato di ebbrezza da evitare quando si è alla guida. Ma non solo: durante la mattinata, insieme al personale ACI impegnato come sempre nel promuovere l’educazione stradale nelle scuole, gli studenti hanno appreso le prime nozioni per conseguire il patentino per ciclomotore e sulla segnaletica stradale.

Prosegue, dunque, il viaggio di Aci Lucca nelle scuole del territorio per insegnare, dai bambini delle primarie fino alle scuole medie, l’importanza della sicurezza stradale. Recentemente Aci Lucca è stata ospite della scuola primaria di Nozzano, dove ha incontrato le classi II e V proponendo i progetti “Trasportaci Sicuri”, dedicato alle norme da rispettare quando si viaggia con i genitori, “Passo Sicuro” e “2 Ruote Sicure”, rivolto ai pedoni e ciclisti più grandi. Gli stessi percorsi sono stati presentati anche alla IV e V della primaria di Santa Maria a Colle, mentre gli studenti delle scuole medie appunto hanno appreso cenni di nozioni per il patentino per ciclomotori e lavorato sulla segnaletica stradale con il progetto “Alcolvista Test - La sicurezza prima di tutto”. Per eventuali ulteriori informazioni: [email protected].