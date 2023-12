"Accordo sul Welfare a Altopascio: obiettivo 2024 è riduzione del costo Tari"

Siglato l’accordo tra il Comune e i sindacati sul welfare. L’intesa è stata firmata dal sindaco Sara D’Ambrosio, dall’assessore al welfare Valentina Bernardini, da Fabrizio Simonetti e Roberto Cortopassi (Cgil), Francesco Fontana e Rosita Ciucci (Spi-Cgil Lucca), Massimo Bani (Cisl Toscana Nord), Andrea Giannecchini, Massimo Santoni e Armando Vergamini (Fnp-Cisl Toscana Nord e Piana di Lucca), Giacomo Saisi (Uil Area Toscana Nord), Guido Carignani e Giorgio Bertelli (Uilp di Lucca).

"Abbiamo tenuto fede a quanto stabilito un anno fa - commentano il sindaco e l’assessore - aggiungendo nuovi strumenti per sostenere la comunità: i fondi per le associazioni, i rimborsi alle famiglie con più figli, il contributo affitto. Guardiamo al 2024 con la consapevolezza di dover mettere in campo tutte le energie necessarie per chi ha più bisogno. L’obiettivo per il 2024 è la riduzione del costo Tari, grazie alla progressiva introduzione del tributo puntuale. Fondamentale è stato il lavoro di recupero della morosità non potendo contare su fondi governativi". Nello specifico, tariffe per mensa e trasporto scolastico sostanzialmente invariate con riduzione dei costi per le rette se si hanno più figli iscritti ai medesimi servizi. Agevolazioni per la Tari: nel 2023 oltre 400 richieste, 187 hanno ottenuto la riduzione del 56%. Da gennaio partiranno tre progetti finanziati dal bando Welfare della Regione: il taxi solidale, l’Ufficio soluzione problemi itinerante e potenziamento studi medici comunali di Spianate. Inoltre il Comune distribuirà ai neogenitori il "kit nascita" e per gli asili verranno aumentati i posti. Comune e sigle sindacali si ritroveranno tra sei mesi.

Massimo Stefanini