Accordo integrativo Tolentino: sigla rinnovo a Capannori

Fumata bianca. E a settembre confronto nazionale che coinvolgerà l’intero gruppo Pro Gest. Siglato il rinnovo dell’accordo integrativo della Tolentino srl di Carraia, nel capannorese che appartiene alla holding veneta, titolare anche della ex Ondulati Giusti di Altopascio. "Lo stabilimento Tolentino – si legge in una nota di Massimiliano Bindocci Uilcom- salì agli onori della cronaca qualche anno fa per le procedure concorsuali della Papergroup che faceva temere la chiusura dell’attività nelle sue varie realtà produttive dell’epoca. Oggi gli stabilimenti sono stati acquistati dalla Tolentino srl, e sono due (Carraia e San Gennaro nel Conune di Capannori), non sono avvenuti licenziamenti di personale forzati, e si sono definite in queste settimane tutte le vertenze individuali legate a differenze salariali, con accordi sindacali individuali che hanno visto riconoscere una cifra agli operai della cartiera e delle trasformazioni. Adesso si è definito anche il rinnovo del contratto integrativo aziendale nello stabilimento di Carraia dopo che qualche mese fa si era siglato l’accordo anche a San Gennaro. Si è quindi chiuso il cerchio e tutte le persone che lavorano in questa realtà, circa 70 hanno la tutela ulteriore di un accordo aziendale valido che garantisce alcuni trattamenti economici e normativi migliorativi del CCNL. Inoltre – prosegue il documento sindacale - che in ambedue gli stabilimenti la RSU e le RLS sono state elette e sono interamente Uilcom. L’accordo prevede un sistema premiante con la gestione di un sistema di buono pasto. Ci sono impegni al confronto sulle questioni di sicurezza".

M.S.