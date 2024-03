Accordo Comune-Cesvot: avanti altri due anni

E’ stata rinnovata per ulteriori due anni la convenzione tra il Comune di Capannori e il Cesvot (Centro Servizi Volontariato Toscana) finalizzata a supportare l’amministrazione comunale nella promozione e nella qualificazione del Terzo settore del territorio comunale. Nell’occasione questa mattina (giovedì) nella sede comunale si è svolto un incontro tra l’assessore all’associazionismo, Serena Frediani e il presidente della delegazione Cesvot di Lucca, Pierfranco Severi.L’accordo prevede che il Cesvot svolga un percorso di formazione per orientare gli operatori del Comune che gestiscono lo sportello dedicato all’associazionismo, terzo settore, associazioni iscritte al Forum delle associazioni, ed anche quelle non iscritte, sui servizi offerti da Cesvot e una consulenza tecnica sull’utilizzo di alcuni strumenti di accesso e supporto agli stessi servizi (sito, carta dei servizi, area riservata, MyCesvot). Lo sportello sarà aperto il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e si potrà accedere previa prenotazione inviando una mail all’indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0583 428 354.

"Da tempo lavoriamo per dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale, anche attraverso innovativi strumenti di partecipazione per sostenere e valorizzare l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e in particolare del Terzo settore - afferma l’assessore all’associazionismo, Serena Frediani-. La convenzione che abbiamo rinnovato con Cesvot va proprio in questa direzione, quella cioè di sostenere, attraverso l’informazione e la formazione, l’attività delle associazioni del nostro territorio che ricoprono un ruolo sempre più centrale per la comunità".

"Con il Comune di Capannori abbiamo sempre avuto grande intesa sui temi che riguardano il volontariato - sostiene Pierfranco Severi, presidente della delegazione Cesvot di Lucca -. L’apertura dello sportello si è fin da subito presentata come un progetto di grande valore e ci siamo attivati immediatamente per sostenere questo progetto importante per le associazioni del territorio".