“AcchiappaRifiuti“, nuovo obiettivo. Segnalazioni da risolvere entro 48 ore

Sarà migliorato il servizio “Acchiapparifiuti“ a Capannori, il nuovo obiettivo è quello di risolvere la questione segnalata dai cittadini entro 48 ore, contro le 72 attuali. Un servizio comunque gradito dall’86% degli utenti, secondo la customer satisfaction compiuta dall’Istituto Demopolis. Tra l’altro si parla di una media di sette segnalazioni al giorno, molto sentita dalla popolazione, prima sentinella contro gli abbandoni dei rifiuti. I dati sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dall’assessore all’Ambiente Giordano Del Chiaro e dal presidente di Ascit Ugo Salvoni.

"Siamo molto soddisfatti di aver inventato nel 2017 un servizio ritenuto utile e funzionale per aumentare il decoro dei nostri paesi - commenta Del Chiaro - , questo grande apprezzamento ci porta a spingerci verso nuovi traguardi e, con Ascit, ci diamo l’obiettivo di ridurre ulteriormente il tempo di risoluzione dell’abbandono. Se oggi AcchiappaRifiuti porta a compimento la pulizia entro 72 ore, da domani lo farà entro 48 ore. Un impegno che ci prendiamo perché Capannori merita servizi sempre più puntuali e a misura delle necessità delle persone. A questo proposito ci tengo a fare due ringraziamenti: grazie ai cittadini, perché sono loro le nostre ‘antenne’ sul territorio e con le loro segnalazioni ci permettono di avere paesi più puliti, e grazie ad Ascit, a partire dal presidente Ugo Salvoni fino a tutti gli operatori".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Ascit: "Il risultato dell’indagine condotta da Demopolis ci rende molto orgogliosi e ci motiva a fare sempre di più. Accogliamo e condividiamo il nuovo obiettivo che l’assessore Del Chiaro ci pone e da subito opereremo in modo da risolvere una segnalazione entro 48 ore. Anche io voglio ringraziare tutti i dipendenti dell’azienda e ci tengo a dire che un apprezzamento così alto per AcchiappaRifiuti è un traguardo di tutti, di cui essere fieri".

Per utilizzare il servizio inviare un messaggio WhatsApp al numero 348.6001346 segnalando gli abbandoni di rifiuti, sacchi o materiale ingombrante su suolo pubblico o bordo strada sul territorio comunale di Capannori. Nel testo del messaggio bisogna inserire la frazione in cui si trova il rifiuto abbandonato, l’eventuale indirizzo, con il numero civico più vicino per facilitare l’individuazione.

Massimo Stefanini