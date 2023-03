"Accettata la nostra proposta" Garante persone con disabilità sarà istituito all’Unione Comuni

Si farà all’Unione dei Comuni della Media Valle il "Garante delle persone con disabilità". Esultano i consiglieri di opposizione all’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio, Bertieri, Gemignani, Tosi, Feniello e Gonnelli, che avevano avanzato la proposta con un’interrogazione.

"Ringraziamo la giunta - dichiarano - per aver accettato tale nostra proposta, segno di un’attenzione che purtroppo non abbiamo potuto riscontrare nei comuni di cui siamo rispettivamente consiglieri, vale a dire Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca, Pescaglia e Barga. Più volte e attraverso varie istanze, che in alcune realtà (come a Barga) hanno visto l’approvazione all’unanimità del consiglio comunale, poi mai applicate e la presenza delle diverse barriere architettoniche sul territorio, principali artefici nel causare disagio alle persone disabili, come, ad esempio, a Borgo e Bagni di Lucca".

"Il garante delle persone con disabilità - proseguono i consiglieri del centrodestra - opera infatti, al fine di segnalare eo favorire tutte le iniziative opportune per assicurare la tutela dei diritti delle persone disabili, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale nonché a contrastare forme di discriminazione diretta e indiretta".

"Ci fa piacere quindi - concludono - che sia stata valutata anche da tutta la giunta di cui sindaci dei nostri comuni ne fanno parte, come fondamentale la presenza di tale figura tanto da essere considerata utile. Ha prevalso il buon senso".

M.N.