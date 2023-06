Accesa discussione tra vicini In ospedale per accertamenti

Un confronto acceso tra vicini si sarebbe trasformato in una corsa in ospedale per un esercente di un locale della Valle che si sarebbe accorto di essere stato raggiunto da un liquido, a suo dire, dall’odore di varechina, gettato su di lui da un vicino. Infatti, mentre si trovavano entrambi nel contiguo spazio esterno dell’abitazione e dell’attività commerciale intenti a pulire la resede comune, l’esercente si sarebbe sentito improvvisamente bagnare e poi avrebbe avvertito un bruciore diffuso al viso e all’occhio. Temendo conseguenze più serie avrebbe allertato il 118 che lo ha trasportato al San Luca di Lucca per controlli. Al momento, non ci sarebbero riscontri validi sull’accaduto né conseguenze sanitarie per il ferito, anche perché l’altro uomo ha negato drasticamente la circostanza e affermato che stava pulendo usando solo acqua.