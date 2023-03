Accademia della Cucina, riflettori puntati sul “Cibo del domani“

Appuntamento domani 18 marzo alle 10.30 all’Auditorium Da Massa Carrara nei locali del Complesso di San Micheletto per l’incontro di approfondimento ideato e promosso dalla delegazione di Lucca dell’Accademia Italiana della Cucina in occasione del mese tradizionalmente riservato dall’Accademia alla cultura. Il tema, molto sentito e attuale in tutte le sue sfaccettature: “Il cibo del domani. Tra sostenibilità e tradizione del territorio”, intende indagare problematicamente quella che potrà essere la possibile visione e il rapporto con l’alimentazione in un futuro ormai prossimo.

Dopo il saluto delle autorità (sindaco Mario Pardini e presidente della Provincia Luca Menesini) saranno Daniela Clerici, delegata di Lucca e Alberto Petracca, coordinatore territoriale Toscana Ovest dell’Accademia Italiana della Cucina ad introdurre l’evento che prevede, sotto il coordinamento di Ruggero Larco, Accademico della cucina e scrittore gli interventi di Massimo Vincenzini (presidente dell’Accademia dei Georgofili, già professore ordinario di Microbiologia Agraria presso l’Università degli Studi di Firenze) e Francesco Cipriani, (epidemiologo e nutrizionista, Accademico corrispondente dei Georgofili).

L’incontro, aperto a tutti, spazierà tra agricoltura, alimentazione, ambiente toccando un nodo problematico e cruciale che impatta e si intreccia a numerosi temi chiave del nostro futuro prossimo. “Insieme alla nostra consulta, – afferma la delegata Clerici – abbiamo voluto dare un nostro contributo ad un tema attuale e problematico che vede il cibo in relazione con le grandi sfide della contemporaneità: dall’ incremento della popolazione mondiale, alla crisi climatica e desertificazione, ai nuovi usi alimentari. Un dibattito che ci auguriamo possa interessare e stimolare ulteriori approfondimenti”.