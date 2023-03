Aboliti i diritti di segreteria, stop ai centesimi sui certificati

Scatta da oggi 1 marzo a Lucca l’abolizione dei diritti di segreteria su tutta una serie di certificati: un provvedimento, questo, voluto dalla giunta comunale per rendere più semplice la vita dei cittadini, che fino ad ora hanno dovuto corrispondere una miriade di centesimi per il loro rilascio.

Nel dettaglio, per la carta d’identità cartacea, per la quale il cittadino pagava 5,42 euro, da oggi ne pagherà solo 5; per la carta d’identità elettronica si passerà da 22,21 euro di adesso a 22 euro. Da domani non si pagherà più niente per il rilascio dei certificati anagrafici, atti di notorietà, autentica firme e autorizzazioni al trasporto funebre. Si pagherà 5 euro per il rilascio dei certificati anagrafici con ricerca d’archivio (ora costa 5,16 euro), mentre per il rilascio di certificati anagrafici con ricerca d’archivio in esenzione da bollo si pagherà 2,50 euro (ora costa 5,16 euro).

Sempre a partire da oggi, si pagheranno invece 20 euro di istruttoria per le ricerche anagrafiche d’archivio, poiché questo tipo di attività è complessa e richiede che l’operatore operi fisicamente all’interno degli archivi storici per diverso tempo: per questo l’amministrazione ha deciso di attribuire a questo tipo di lavoro un riconoscimento.