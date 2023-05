Abiti, stoffe e lettere nel Principato di Elisa Oggi conferenza e tour

Stasera alle 18 a Palazzo Mansi evento promosso dal Club Soroptimist a cura della professoressa Bruna Niccoli dell’Università di Pisa, autrice di numerose pubblicazioni sulla storia del costume e della moda. La conversazione verterà sulle iconografie di moda in una collezione di dipinti e costumi storici esposti, esempi di gusto internazionale che l’artistocrazia lucchese seguiva quando la moda francese trionfava anche nello Stato di Lucca. Al centro della conferenza e della visita guidata organizzate da Sorptimist gli abiti di corte e tessitura delle stoffe a Lucca nel Principato di Elisa Bonaparte Baciocchi. Dal 1805 al 1814 come Principaessa di Lucca e dal 1809 come Granduchessa di Toscana, Elisa dovette da principio subire l’ostilità dell’aristocrazia locale anche perchè rivoluzionò l’architettura della città, compreso la demolizione di una chiesa con una statua molto venerata della Madonna dei Miracoli per realizzare una piazza in stile francese. Dai costumi alle stoffe fino alle lettere il Principato di Elisa offre testimonianze per scoprire Lucca e farla scoprire ai giovani.