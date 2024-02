"Abbiamo giocato alla pari con la capolista". GhiviBorgo, mister Lelli fa i complimenti ai suoi

"Devo fare i complimenti ai ragazzi per la conferma del loro percorso di crescita e per aver giocato alla pari con la capolista, arrivando a questa sfida a soli sei punti dalla Pianese, una cosa impensabile a inizio stagione". Così trainer Nico Lelli commenta l’attuale momento della sua squadra, sconfitta in casa dalla prima della classe, ma dopo aver giocato una buona partita, al cospetto di un avversario che pressava alto e che ha dimostrato sul campo tutta la sua forza: del resto la compagine bianconera è dalla quarta giornata che guida da sola la classifica ed ha perso solo due volte, numeri che la dicono lunga sulle sue grandi qualità e che avvalorano la prestazione del Ghivi, che ha lottato e non si è mai arreso fino al 96°.

L’allenatore colchonero, seppur dispiaciuto per la sconfitta, puntualizza: "Abbiamo perso contro una grande squadra, che ci ha messo in difficoltà, ma contro la quale abbiamo risposto colpo su colpo e, francamente, ci poteva stare anche il pareggio, per la nostra reazione e per il bel finale di gara. E’ mancata però un po’ di concretezza ed un pizzico di fortuna, che ci avrebbe permesso di acciuffare il due a due. Pazienza, andiamo avanti per la nostra strada, cercando di portare avanti il nostro gioco, disputando ogni partita con carattere e applicazione tattica, per ottenere sempre il massimo".

Contro la Pianese, per i Colchoneros è arrivata solo la seconda sconfitta casalinga da inizio stagione, contro ben dieci vittorie e trenta punti fra le mura amiche, un ruolino di marcia impressionante. Oltre alla buona prestazione, la domenica appena trascorsa porta l’11° centro stagionale di bomber Tommaso Carcani, l’impiego di ragazzi che danno tutto, dimostrando un’ottima condizione fisica e mentale, con carattere e voglia di raccogliere sempre il risultato positivo. Domenica prossima derby sul campo del Real Forte Querceta.

Flavio Berlingacci