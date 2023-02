Abbattimento degli alberi "Sono quasi tutti malati"

E’ partito a Fornaci in via Dante Alighieri e via Medi, l’abbattimento di alcune piante che sorgono lungo la strada. Operazione inserita nel progetto Barga Rigenera, ovvero l’intervento di riqualificazione del palazzo dell’ex consiglio di frazione e anche di via Medi dove verrà realizzato anche un tratto di pista ciclabile. Operazione che ha fatto discutere in questi giorni, in particolare sui social, con diversi interventi, sia dei rappresentanti della opposizione che ad esempio del gruppo dei Custodi degli alberi e del suolo.

Per quanto riguarda la riqualificazione generale, il costo totale dell’intervento, ricordiamo, è di 381 mila euro. I lavori, affidati alla impresa edile Luti Giuliano sono partiti nel dicembre 2021, ma ultimamente hanno subito dei ritardi anche perché, come ci ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti, il comune era in attesa dello studio dell’agronomo circa lo stato di salute delle piante che sorgono in particolare lungo via Alighieri. La relazione ha decretato che le piante sono, a parte una, gravemente ammalate ed alcune sono già secche.

Ieri mattina sulla vicenda si è svolto un incontro sul posto con alcuni cittadini che in questi giorni avevano richiesto un approfondimento in merito. Come spiegato durante l’incontro, le piante che saranno abbattute verranno tutte ricollocate, in particolare le due piante lato farmacia saranno riposizionate ai lati dello stabile, mentre gli alberi tolti da via Alighieri saranno piantumati, da una parte, all’interno del giardino della palestra dell’ex scuola elementare, così da consentire all’amministrazione di riqualificare i marciapiedi e renderli maggiormente fruibili; dall’altra parte, invece, verranno collocate all’interno del perimetro del parco giochi Menichini.

Sarà abbattuta anche la pianta che sorge all’angolo tra via Medi e via Alighieri nel parco Menichini in quanto anche questa malata, ma anche qui il Comune intende posizionarne una nuova più all’interno rispetto alla posizione attuale, favorendo così anche la futura realizzazione della pista ciclabile che sorgerà proprio accanto al parco. Per quanto riguarda la piantumazione, l’agronomo ha già suggerito la tipologia di piante da inserire che risultino maggiormente adatte al contesto urbano.

L’attenzione dell’amministrazione sul tema, fa sapere il comune, c’è e continuerà a esserci, grazie anche ai progetti che il Comune sta portando avanti con il Consorzio di Bonifica

Luca Galeotti