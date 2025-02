"Abbassa... la voce". La lite finisce a schiaffi

È finita a schiaffi e ceffoni una lite cominciata per futili motivi e successivamente degenerata, tanto è vero che sono dovuti intervenire i Carabinieri per calmare gli animi. L’episodio si è verificato ieri mattina all’interno dello sportello Gesam luce e gas, in via Regina Marghertita, nel centro di Altopascio, in pratica di fronte al cinema teatro Puccini. Un punto aperto da poco, in cui gli utenti ricevono informazioni sulle forniture e su come attivarle. L’azienda ovviamente non c’entra nulla con quanto accaduto con gli impiegati sempre molto gentili e disponibili nel dispensare informazioni ed aiutare i clienti, che hanno dovuto assistere sorpresi e increduli alla zuffa.

Ma che cosa è successo? Due uomini hanno litigato, per questioni banali. Uno, a quanto sembra, avrebbe rimproverato l’altro di parlare con un livello troppo elevato del volume della voce, evidentemente infastidito dai decibel secondo lui in eccesso. L’altro ha ribattuto e sono cominciate le punzecchiature. Di solito questi battibecchi terminano in pochi attimi, considerando che spesso interviene, per fortuna, la consapevolezza che è meglio lasciar perdere. In questa circostanza, invece, si è andati oltre il duello verbale e uno dei due si è avvicinato all’altro piazzandogli un paio di sberle. Il parapiglia quindi si è...incendiato ancora di più e i presenti hanno faticato molto nel riportare i due a più miti consigli. Tanto è vero che qualcuno ha pensato giustamente di avvisare le forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono giunti sul posto ma nel frattempo uno dei due litiganti già se ne era andato. La vittima, che è stata percossa, per il momento non sembrerebbe intenzionata a sporgere denuncia.

Ma.Ste.