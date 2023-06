A zonzo nell’"Insolita Lucca" Curiosità ed eventi storici

E’ un viaggio immersivo nei meandri della storia lucchese fra luoghi, episodi e personaggi quello che compie Franco Cardini, accompagnato da Dante e da Uguccione della Faggiola; un sogno che il colto professore rivive con i lettori e che lo coglie addormentato nella Chiesa di Sant’Agostino, nel cuore di Lucca, davanti a quella botola aperta sull’inferno di cui parla la leggenda, in cui la Madonna del sasso fece precipitare il soldato che le aveva scagliato contro una pietra. Un aldilà della storia “raccontato” con parole e immagini da Alessandro Bedini (docente di Storia delle civiltà Mediterranee al Campus, Facoltà di Scienze del Turismo) e Maurizio Guidi (scultore e disegnatore) nel libro, fresco di stampa “Insolita Lucca. A zonzo nella storia con Franco Cardini, Dante e Uguccione“, in libreria per Pacini Fazzi editore (con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca).

“Una Lucca insolita, che le ‘vignette’ rendono meno aristocratica; un trio insolito vederlo oggi a spasso per la città con il re dei medievisti alla testa del plotone, ma senza bandierina sventolata in alto, tanto i clienti al seguito sono solo due...”, scrive Riccardo Nencini (senatore e presidente del Gabinetto Vieusseux) nella prefazione. Il viaggio inizia proprio oggi 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono di Firenze, perché fiorentino è l’erudito professore. Una lettura colta, ironica e accattivante dei tanti volti di questa città.