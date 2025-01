A Villa Le Sughere “Volgendosi indietro“ di Maria Rosa Ceragioli

Proseguono al Marginone di Altopascio, a Villa Le Sughere in via Conti 14, venerdì prossimo 24 gennaio dalle ore 19.30 e con ingresso libero, gli appuntamenti con il salotto artistico letterario. Tema della serata la poesia con la presentazione del libro: “Volgendosi indietro - Poesie di un anno“ (Carmignani Editrice) di Maria Rosa Ceragioli. Dopo l’introduzione ad opera del professore universitario Franco Donatini segue la conversazione con l’autrice a cura della scrittrice Gioia Maestro ed interverranno la ricercatrice Ilaria Centoni e il poeta Marcello Lazzeri.

Maria Rosa delicatamente ci accompagna e ravvolge con parole di donna invitandoci nell’intimità dei suoi ricordi, vicini e lontani. Una raccolta di poesie fatta di riflessioni, descrizioni, narrazioni autobiografiche. Un viaggio nel passato da cui emergono ricordi che ne richiamano altri, recuperando un contesto di ambienti, fatti di piccole cose, di affetti, di sogni rivissuti con un sentimento di velata nostalgia. La scrittrice nasce in terra Apuana a Massa nel 1952 in ambiente contadino e da giovanissima con la famiglia si trasferisce a Pisa, dove tutt’ora vive. La lettura e la poesia sue grandi passioni. E’ stata dirigente psicologa nella Usl Nord Ovest Pisa e nella Società della Salute occupandosi di bambini, bambine e genitori. Attualmente svolge la libera professione come psicoterapeuta. Sposata con Mauro è molto legata alle sue origini familiari e toscane tanto che nonostante il figlio e la figlia siano ormai adulti rimangono per loro sempre “il nostro bimbo e la nostra bimba”. E’ referente del gruppo di lettura “Legere et intelligere”, collabora con NpL e NpM. Coautrice dei testi: Un tempo per la maternità interiore: agli albori della relazione, Aspettando: figure della maternità, M come mamma e P come padre e Diventare padre (2021).