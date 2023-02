A Villa Basilica tornano i laboratori per piccoli di ‘Impastiamo insieme’

Quattro incontri da tutto-esaurito per il laboratorio "Impastiamo insieme" dedicato ai piccoli chef e organizzato dal Comune di Villa Basilica in collaborazione con l’associazione giovanile Ricreare insieme. "Voglio ringraziare chi ha contribuito al successo di questa iniziativa – commenta l’assessore Matteo Simi – e tutti coloro che vi hanno partecipato. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri ospiti d’eccezione: lo chef stellato Cristiano Tomei, la pasticciera Sandra Bianchi, la cioccolatiera Sonia Tamburini di Caniparoli, Monica Dianda e Luca Nardi. La loro presenza ha impreziosito il laboratorio e ha insegnato ai bambini tanti trucchi per preparare biscotti, pasta e tante altre prelibatezze.