A Varliano per il decimo anno calendario per la parrocchia

Per il decimo anno a Varliano di Giuncugnano in alta Garfagnana è stato pubblicato un calendario storico-artistico che quest’anno porta in primo piano un dipinto raffigurante la Madonna del Rosario con Bambino, Santa Caterina e San Domenico, presente nella chiesa parrocchiale. L’opera è di autore ignoto ed è attribuita al XVII secolo. L’iniziativa, come ogni anno, è partita dalla dottoressa Giuseppina Mannaioli, originaria di Varliano e oggi residente a Pisa, dopo aver lavorato per tanti anni nella segreteria dell’università. Le immagini sono opera del fotografo romano David Panone, figlio della attrice Marisa Solinas, scomparsa nel 2019, molto legata al territorio di Varliano. Il ricavato della vendita viene devoluto per le necessità della parrocchia di Varliano, guidata dal don Marino Salotti. Dino Magistrelli