A Valentina l’argento “Una grande squadra“

Anche Valentina Fatiguso, seconda migliore verretta del Palio 2023, omaggia con questa vittoria una propria cara: “Mia sorella Annarita, scomparsa da 30 anni. Ma so che sul campo da tiro del Palio, lei era a fianco a me”. Nata a Cassano delle Murge in provincia di Bari, ma lucchese d’adozione, Valentina vive a Lucca da dieci anni, dove lavora e ha un compagno. Dal 2017 si allena con la balestra nelle Contrade, “un mondo che mi ha fin da subito affascinato”, partecipando a diversi Palii e Campionati italiani LITAB fra cui quello che ha vinto nel 2019 a Montefalco, per arrivare alla vittoria nel suo sesto Palio di San Paolino: “Ho tirato nella nona tornata, prima di me erano già state lanciate 32 frecce. L’emozione era tantissima: mi sono accorta di aver fatto un buon tiro, ma non mi aspettavo questo risultato: sono veramente contenta”. “Devo ringraziare soprattutto i miei maestri che mi hanno supportato, Mauro Tolomei, Maestro delle Contrade e Francesco Bianchini (Vice), per la Contrada della Luna. Mi hanno sempre sostenuto nei momenti difficili, spingendomi a non mollare mai“. E avevano ragione.