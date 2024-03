A tutto Campus con il progetto del prof Marchione

La nostra scuola ha sempre avuto un rapporto stretto con lo sport grazie anche alla vicinanza con gli impianti sportivi comunali. Da quest’anno è nato un progetto sperimentale per la scuola secondaria: Il Campus Sportivo. Si tratta di un’attività extra-scolastica ideata da Giancarlo Marchione, docente di Scienze Motorie.

Com’è nato e qual è l’obiettivo?

Il progetto è nato come attività sportiva extra scolastica pomeridiana per gli alunni e l’obiettivo è quello di coinvolgere tutti, al centro c’è l’idea di socialità in modo che i ragazzi passino più tempo insieme. Spesso a quell’ora sono a casa a giocare sul telefono o sul tablet.

Che risposta ha avuto l’iniziativa del Campus? Ha incontrato qualche resistenza?

Non abbiamo riscontrato particolari resistenze e abbiamo avuto un’ottima risposta da parte degli studenti, dei genitori e delle associazioni sportive.

Quali sport si praticano?

Per quest’anno calcio, pallavolo e nuoto; il prossimo anno ne aggiungeremo altri: basket, bandiera e danza.

Il Campus ha un canale YouTube, a cosa serve?

Serve soprattuto a far vedere i ragazzi, perché sono loro i veri protagonisti.

Il concetto di fair play è al centro delle iniziative del Campus e dei tornei scolastici, come mai?

In effetti è una cosa su cui personalmente insisto molto anche nell’attività scolastica. Lo sport per me è soprattutto correttezza, rispetto delle regole e degli altri, senza questo perde il suo significato profondo.