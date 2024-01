A tutta “Danza“. Assalto ai ticket per gli show ’24

Voglia di musica, di sogno. Ed è così che gli abbonamenti di Danza 2024 al Teatro del Giglio sono andati in impennata, con numeri più che raddoppiati rispetto alla passata stagione. Un successo clamoroso per il cartellone di Danza 2024 del Teatro del Giglio. Più del doppio di abbonamenti e anche i biglietti stanno già andando verso il tutto esaurito dei posti migliori per lo spettacolo di giovedì prossimo (Paul Taylor Dance Company), complice anche un capillare lavoro di contatto e promozione dedicato alle numerose e molto attive scuole di danza del territorio lucchese.

Ma non è solo questo. La stagione 2024 ha riportato il Teatro del Giglio ad essere punto di riferimento in Toscana per la programmazione di balletto: la proposta di Danza presenta infatti quattro titoli di respiro internazionale, tutti in esclusiva toscana – Paul Taylor Dance Company, Chotto Desh, Adagio e Passo duo/Album –, cui si aggiunge l’anteprima di Talento, nuova produzione 2023-2024. Conclusa la fortunata tornata di abbonamenti, dallo scorso 27 gennaio sono in vendita i pochi biglietti ancora disponibili per i singoli spettacoli in cartellone, a partire dalla Paul Taylor Dance Company, in Italia in questi giorni per una tournée che si chiude proprio al Teatro del Giglio dopo aver toccato Cagliari, Sassari, Modena e Parma.

La Compagnia newyorkese, unanimamente riconosciuta come una delle più iconiche e amate Compagnie di danza moderna del nostro tempo, sarà a Lucca giovedì primo febbraio (alle ore 20.30) con i suoi strepitosi ballerini impegnati in tre coreografie, due delle quali “storiche” – Mercuric Tidings ed Esplanade -, firmate dallo stesso Taylor rispettivamente nel 1982 e nel 1975, cui si aggiunge Somewhere in the middle di Amy Hall Garner. Informazioni dettagliate su www.teatrodelgiglio.it Acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 – email: [email protected] ) e online su ticketone.it.