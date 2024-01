A tu per tu con Alessio Boni. L’incontro e il triplo show

A tu per tu con Alessio Boni e Iaia Forte, protagonisti di “Iliade. Il gioco degli dèi“, sul palco del Giglio venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16. Sabato alel 18 gli attori incontreranno il pubblico al Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino, ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli incontri con gli attori sono realizzati grazie alla sinergia tra il Teatro del Giglio, Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo.

Alessio Boni e Iaia Forte, insieme a Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer ed Elena Vanni, saranno protagonisti nel fine settimana al Teatro del Giglio di uno spettacolo del Quadrivio su testo di Francesco Niccolini, liberamente ispirato dall’Iliade di Omero. Il Quadrivio – formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer –, a dieci anni dalla nascita, dopo i successi de I Duellanti da Conrad e Don Chisciotte da Cervantes, riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

“Iliade. Il gioco degli dèi“ darà modo agli spettatori di ritrovare uno dei miti più antichi della letteratura occidentale e di sorprendersi davanti alla sua attualità. Al centro della rappresentazione le divinità classiche che, nella rappresentazione di Aldorasi, Boni, Niccolini e Prayer, sono diventate pallide, immagini sbiadite del loro antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto. Non si incontrano da secoli, dai tempi di Elena, Achille, Ettore, Andromaca, Priamo, Ecuba, Agamennone, Patroclo, Odisseo e degli altri personaggi di cui si divertivano a muovere i fili del destino. Si ritrovano ancora insieme, riuniti dopo tanto tempo, rispondendo a un misterioso invito.

Lo spettacolo, produzione del Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è diretto da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. Le scene sono di Massimo Troncanetti, i costumi di Francesco Esposito e il disegno luci di Davide Scognamiglio. Le musiche sono firmate da Francesco Forni, mentre creature e oggetti di scena sono create da Alberto Favretto, Marta Montevecchi e Raquel Silva. Per i ticket disponibili (gli ultimissimi) è possibile rivolgersi alla Biglietteria del Teatro o su TicketOne.