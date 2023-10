A “Terra Unica“ ospite Farinetti

Nell’ambito delle iniziative collegate all’evento Garfagnana Terra Unica, la rassegna gastronomica e di promozione territoriale che vede la partecipazione dell’associazionismo locale in rappresentanza della Garfagnana, sabato 4 novembre, alle 17,30, al Teatro Alfieri l’imprenditore Oscar Farinetti presenterà il suo ultimo libro dal titolo "10 mosse per affrontare il futuro". Figura di spicco nel mondo del business, sue creazioni sono Unieuro e Eataly, ma anche scrittore e abile oratore, Farinetti dialogherà su quelli che secondo la sua esperienza sono gli inderogabili tasselli per cavalcare idee e avviare imprese. Ricordiamo che la IX edizione di Garfagnana Terra Unica, , si svolgerà nei primi due fine settimana di novembre, 4-5 e 11-12, in Piazzale Chiappini e nel centro di Castelnuovo. Dino Magistrelli