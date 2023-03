A teatro le donne della Resistenza

Doppio appuntamento a Coreglia Antelminelli per la Giornata internazionale della donna. Si inizia alle 21, con lo spettacolo gratuito “Eppure era bella la sera”, in scena al Teatro comunale A. Bambi. L’evento, a cura del Teatro Metropopolare, dà voce alle vicende individuali delle donne della Resistenza Italiana mettendo in scena il valore sociale e politico che ebbero in quel particolare frangente storico. Racconti di fattorine, infermiere, vivandaie e combattenti che, con il loro coraggio e la loro forza, si sono sacrificate e hanno lottato per rendere l’Italia un paese libero, equo, giusto.

Domani, 9 marzo, sarà la volta degli studenti: alle 9.30 nella palestrina della scuola media di Ghivizzano, si terrà “Donne e Resistenza” con una serie di letture di estratti dallo spettacolo teatrale “Eppure era bella la sera”. L’incontro, curato da Teatro Metropopolare, verrà coordinato da Nadia Poli, presidente della Commissione Pari Opportunità di Coreglia Antelminelli. Una mattinata di racconti e di dialogo diretto con i giovani alunni che, immersi tra storie grandi e piccole, in molti casi dimenticate, avranno la possibilità di ripercorrere, attraverso la testimonianza diretta delle protagoniste del tempo, il lungo percorso per l’emancipazione femminile.