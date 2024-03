A Tassignano “decolla“ "Volare senza limiti"

Una solidarietà che mette le ali e fa volare... davvero. A bordo di una piccola flotta di cinque aerei, per donare la gioia di vedere Lucca e la Piana dall’alto a chi spesso la può vedere magari solo dall’altezza di una carrozzella. Per la prima volta arriva a Capannori l’iniziativa "Volare senza limiti" che coinvolgerà l’aeroporto di Tassignano nei giorni 20 e 21 aprile, dopo quello di Cinquale dove è nata. Una due giorni organizzata da Lions International, che conferma la valenza di un "service" nato da alcuni anni, dall’intuizione di due soci Lions visionari e dall’incontro con la FLyTherapy Onlus. La prima edizione, nel 2020 si realizzò all’aeroporto del Cinquale, durante il periodo della pandemia, che in quel momento così difficile, soprattutto per le famiglie con un soggetto con disabilità, fu considerato un vero piccolo miracolo.

"Da allora il miracolo si ripete ogni anno a fine estate - si legge nella nota diffusa dal Lions International - , e da quest’anno raddoppia, con una seconda edizione che proprio a partire da aprile vede una versione tutta primaverile con l’aereo messo a disposizione che decollerà da Tassignano. I dati dell’iniziativa realativi allo scorso anno fanno ben capire il successo di “Volare senza limiti“: a settembre del 2023, i 25 Lions Club del distretto 108 La Toscana hanno fatto volare 176 ragazzi/e disabili all’aeroporto del Cinquale, tra mare e montagne, e ora si preparano a far sorvolare il territorio lucchese con 5 aerei, dalle ore 9 con decolli previsti ogni 20 minuti. L’evento è aperto a tutte le associazioni del territorio e alle singole famiglie. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected] entro il 10 aprile 2024".

"Un doveroso ringraziamento - sottolineano gli organizzatori - va a tutti i Lions Club partecipanti, all’Aeroporto di Tassignano, all’Aeroclub “Carlo Del Prete“ di Lucca e all’Associazione Autieri della Garfagnana. I Lions, impegnati a rimuovere gli ostacoli per le persone con disabilità, vogliono ispirare nuove possibilità di inclusione, per migliorare il mondo attraverso la gentilezza. Per ulteriori informazioni sul Lions International visita www.lions108la.org".