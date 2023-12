A sud di Gaber. Ultimi posti

Ultimi posti disponibili per lo spettacolo “A sud di Gaber“, organizzato dalla Croce Verde di Lucca per le celebrazioni dei suoi 130 anni, presso il Teatro del Giglio nella serata di mercoledì 20 dicembre, alle ore 21. La prenotazione è obbligatoria. Per riservare posti, è necessario chiamare il numero dedicato 335 532 8014 secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì: 14.30 - 18.30; - sabato: 10 - 13. Nel caso la linea risulti occupata, o non vi sia la possibilità di chiamare negli orari indicati, è possibile inviare un messaggio via Whatsapp sempre al numero 335. 5328014, scrivendo il proprio nome e la richiesta. I Volontari della Croce Verde provvederanno a richiamare, per concludere la prenotazione.

Lo spettacolo “A sud di Gaber“ propone una selezione delle più belle canzoni scritte da Gaber e Luporini. Protagonisti della serata saranno alcuni tra i più fedeli interpreti della produzione gaberiana: Giulio D’Agnello e i musicisti del gruppo dei Mediterraneo.