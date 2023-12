A sud di Gaber. Grande successo per D’Agnello

Una serata attesa da tanti anni, la prima da vero e unico protagonista della scena, in quel Teatro del Giglio che è il più ambito palcoscenico della città. Giulio D’Agnello è artista che ha raccolto consensi e riconoscimenti in Italia e in Europa, ma che raramente ha avuto nella sua Lucca la giusta visibilità. La serata conclusiva del fortunatissimo tour “A sud di Gaber“, iniziato nel gennaio scorso a Padova e premiato da continui “sold out“, ha finalmente premiato Giulio e il suo gruppo storico, i Mediterraneo, nella città dove tutto è iniziato.

L’occasione si è presentata mercoledì 20 dicembre, grazie alla serata di Natale organizzata dalla Croce Verde e nella quale Giulio e i suoi musicisti hanno offerto un’ora e mezzo di omaggio a Gaber che non è mai solo un ricordare o celebrare la grandezza di un artista che ha scritto cose straordinarie, quanto piuttosto rinnovare un messaggio poetico e tematico che non solo è ancora attuale ma addirittura ancora profetico. Perché “gli anni affollati“ sono ancora quelli che stiamo vivendo, perché sottolineare allo sfinimento che “libertà è partecipazione“ non è mai cosa vana, perché la “pressione bassa“ riguardo al mondo che ci circonda è sempre in agguato e perché dire che “io non mi sento italiano ma per fortuna o purtroppo lo sono“ è una contraddizione con la quale fare spesso i conti.

D’Agnello è l’unico a vantare, oltre a Gaber, un disco di canzoni scritte con Sandro Luporini, l’altra metà del grande Giorgio, ancora una volta presente a un concerto di Giulio, incurante dei suoi 93 anni. Un lavoro, “Forse un uomo“, datato 2010, che meriterebbe di essere ristampato e rilanciato con i media di oggi per avere la diffusione appropriata. Nel concerto del Giglio, Giulio e i Mediterraneo (Walter Perfetti, batteria; Daniele Giuntoli, piano e tastiere; Maurizio Isidori, basso), visti da dietro le quinte, hanno sparato davvero con il cuore le migliori cartucce, arricchite dagli interventi al sax di Vittorio Alinari e di Antonio Giannini (violino), Stefano Sarti (tromba) e dei giovanissimi Gioele Barsocchini (flauto) e Domenico Piegaia (clarinetto). Grande musica e grandi parole da ricordare sul palco e in platea.

Paolo Ceragioli