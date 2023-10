A sostegno del Centro di Ascolto

Oggi dalle 9.30 alle ore 16, nei locali parrocchiali di Segromigno in Monte si terrà un’iniziativa di solidarietà promossa dal CCN locale "Indiana e dintorni" con il patrocinio del Comune, in collaborazione con il Centro di ascolto Caritas di Segromigno in Piano e la Mensa della Solidarietà. Saranno esposti oggetti e di riciclo e le ‘Coperte della solidarietà ’. Le offerte raccolte durante l’iniziativa andranno al Centro di Ascolto.