A sorpresa ieri mattina sono ripresi i lavori in viale Europa

Eppur si muove: il cantiere, fermo da mesi del cavalcavia di viale Europa, è tornato incredibilmente a animarsi ieri mattina. Sul ponte un manipolo di operai della ditta che nel lontano 2021 si era aggiudicata l’appalto del Comune di Lucca con quest’ultimo che, nei mesi scorsi, dopo che i lavori erano fermi da tempo, aveva prima diffidato la Doma Appalti Srl di Caserta e poi, nel gennaio di quest’anno, dopo aver riscontrato nessun cenno di reazione da parte dell’azienda, aveva avviato la procedura di revoca dell’appalto stesso.

Una volta attivata la risoluzione del contratto, però, la Doma Appalti Srl aveva fatto sapere attraverso una missiva di essere disponibile a riprendere i lavori, fornendo un nuovo cronoprogramma che prevedeva la conclusione degli stessi entro un mese. Da ieri, gli operai sono di nuovo sul cantiere, ma il Comune di Lucca, come conferma l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani, tirerà diritto sulla revoca.

"La risoluzione del contratto – spiega – resta in vita; poi se l’azienda, come ci ha dichiarato, intende concludere i lavori entro un mese, meglio così per loro e anche per noi. In quel caso eviteremmo un nuovo bando, tempi più lunghi e nuovi costi, ma la risoluzione va avanti, non possiamo rischiare nuovi stop. Ricordo che l’azienda non aveva nemmeno risposto alla nostra diffida inoltrata nei mesi scorsi".

Come detto, l’ appalto per 285mila euro era stato vinto dalla ditta Doma appalti srl sulla base di una gara – a cui avevano partecipato solo due aziende (oltre alla Doma Appalti srl anche la Tecno Parking mandante del raggruppamento temporaneo di impresa con la Invia srl). L’azienda casertana, secondo quanto appurato dalla responsabile comunale della gara Cristina Panconi, aveva vinto in virtù di un ribasso sul prezzo pari al 28,573 per cento contro il 20, 337 per cento dell’altra azienda. Circa un mese dopo, il via libera definitivo dell’allora dirigente comunale Graziano Angeli. Solo oltre un anno dopo, il montaggio del cantiere per dei lavori che sinora non hanno visto ancora la luce in uno snodo cruciale per le vie di comunicazione (già carenti) della città.

F.V.