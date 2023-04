A Sommocolonia torna la Passeggiata della Libertà

Uno degli appuntamenti primaverili più cari ai barghigiani e non solo, è quello del 25 aprile, con la "Passeggiata della Libertà" e la festa a seguire nel piccolo borgo di Sommocolonia. Luogo simbolo nell’ambito del tributo pagato dalla comunità barghigiana alla lotta per la resistenza e la liberazione, con la drammatica e sanguinosa battaglia che qui si svolse nel 1944, con la perdita notevole di vite umane tra civili, partigiani e soldati degli opposti schieramenti. Gli eventi della giornata saranno tanti a cominciare da quelli istituzionali per ricordare il 25 aprile, la liberazione d’Italia ed anche i caduti della battaglia di Sommocolonia. Alle 11, al monumento ai caduti partigiani che si trova a Monticino, deposizione di una corona di alloro. Alle 10 l’avvio della "Passeggiata della Libertà" dal piazzale Matteotti a Barga. Poi il percorso di 4 km, con la salita per raggiungere Sommocolonia attraverso la vecchia mulattiera; all’arrivo i partecipanti saranno attesi da un gustoso pranzo nelle piazzette di Sommocolonia ed anche da intrattenimento con musica dal vivo.

Luca Galeotti