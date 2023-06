A settembre il convegno per ricordare la figura di Romano Silva

“La figura di Romano Silva, medievista, storico dell’arte e musicologo”: il Lions Club Lucca Le Mura sta organizzando un convegno per il 28 settembre in San Francesco, per ricordare la figura del grande studioso lucchese. L’iniziativa ha il sostegno della Fondazione Crl con il patrocinio del Provveditorato, IMT, Fondazione Ragghianti e Comune. Fra i relatori, Alessandro Tambellini, Umberto Sereni e Iacopo Lazzareschi Cervelli. Alla presentazione hanno preso parte Pietro Fazzi e Francesco Caredio (Lions), il Provveditore Donatella Buonriposi, l’assessore Moreno Bruni e Carla Landucci Silva.