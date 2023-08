A settembre due momenti formativi

Per sensibilizzare i cittadini sui rischi della dispersione dei piccoli rifiuti nell’ambiente e incentivare le persone a non lasciare per terra mozziconi e altri micro-rifiuti, l’amministrazione comunale insieme a Sistema Ambiente e al Consorzio 1 Toscana Nord, coordinati proprio da Marevivo, organizzeranno due momenti formativi e divulgativi, durante i quali saranno anche distribuiti 500 porta mozziconi: il 7 settembre in via Beccheria, nel centro storico (dalle 10 alle 17), e il 14 settembre in piazzale Don Baroni dalle 7,30 all 14,30), in occasione della fiera di Santa Croce. La campagna prevede anche, a settembre e ottobre, l’affissione di manifesti informativi sul territorio. Bene ricordare che i mozziconi, una volta evitata la loro dispersione nell’ambiente, vanno conferiti nella parte indifferenziata della raccolta differenziata: qualunque cosa venga invece abbandonata per strada, finirà, attraverso percorsi più o meno lunghi, nei fiumi e nei mari.