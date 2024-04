A "Selvaggia" arriva la Gaudats Junk Band A Castelnuovo prende il via l'VIII edizione di "Selvaggia" con concerti, escursioni alla ricerca di erbe e stand gastronomici. Evento organizzato in collaborazione con Garfagnana Ecologia Ambiente. Menù a base di erbe spontanee e birra artigianale in programma. Chiusura con esibizione del Coro Agorà e presentazione di un nuovo libro.