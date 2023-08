A scuola di italiano a Lucca per colmare le lacune

Tra i primi corsi che verranno attivati, quello base di italiano, per colmare le lacune linguistiche che in certi casi possono essere grossi scogli da superare. Vedranno impiegati un docente e un tutor. Da settembre partiranno anche le attività di mediazione linguistico-culturale rivolta a donne straniere per facilitare la comprensione di normative, regolamenti e procedure del contesto italiano e l’attività di formazione gratuita che prevederà l’avvio di corsi come Informatica “for life”, competenze digitali base per la vita e la cittadinanza, Italiano per stranieri – liv A2 - Italiano livello base, Italiano per stranieri – liv B1 - Italiano livello intermedio, italiano ambito assistenza e cura, Educazione finanziaria - pianificazione e gestione economica personale e famigliare Cucina italiana per l’anziano - ricette base della cucina italiana e come mantenere il benessere degli anziani assistiti.

Il progetto di rivolge a donne che lavorano, principalmente ma non solo, nel settore del badantato in condizione di svantaggio socio-economico, disoccupate o caratterizzate da precariato, a rischio marginalità ed esclusione sociale, supportandone e potenziandone l’autonomia economica e sociale, rafforzandone le capacità e conoscenze tramite attività formative ad hoc e attività varie di supporto fiscale-amministrativo nonché di mediazione linguistico-culturale.