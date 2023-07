A scuola del Maggio in Garfagnana: tradizione e cultura popolare

Fino a domenica in alta Garfagnana si svolge la Scuola del Maggio, il percorso di formazione per la conservazione, comunicazione del canto e della rappresentazione maggesca e la promozione della tradizione di questa antica espressione culturale e artistica popolare.

L’iniziativa, promossa da Associazione La Giubba e GraalCultFest con il Museo italiano dell’Immaginario folklorico e la Compagnia Il Giunco, fa parte del più ampio e articolato progetto “Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione“, ideato per rigenerare l’antica tradizione del Maggio, affinché una delle specificità culturali più significative del territorio non vada perduta. Fino a domenica, dunque, alla sede del Museo italiano dell’Immaginario folklorico a San Michele di Piazza al Serchio e al Villaggio Barilari di Passo Carpinelli, si terrà un percorso gratuito di alta formazione attraverso laboratori e workshop, sia in campo artistico-culturale che organizzativo, per la conservazione, curatela, comunicazione delle culture tradizionali del teatro popolare toscano e in particolare del Maggio della Garfagnana. Fra i docenti Marco Betti, Paola Bertoncini, Fabio Baroni, Piergiorgio Lenzi e I cantori dell’antico Maggio garfagnino.

Durante lo stage i partecipanti potranno lavorare all’organizzazione diretta e alla realizzazione di eventi di spettacolarizzazione sul Maggio, chi vuole partecipare si deve iscrivere al sito https:bit.lyscuolamaggio. È possibile assistere agli incontri nel pomeriggio alle 15.30. Per info: 351.9527312.

Dino Magistrelli