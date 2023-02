Al via le adesioni al progetto

di didattica ambientale

"A scuola con Ascit", alla prima edizione. Ascit S.p.A e Achab Group invitano le scuole primarie di Altopascio, Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Sillano Giuncugnano e Villa Basilica ad aderire. Il progetto, gratuito per le scuole aderenti, vede laboratori in classe sul tema della raccolta differenziata, adattando i contenuti per le varie fasce d’età. Bambini e insegnanti potranno approfondire le tematiche legate alla gestione dei rifiuti, in particolare affrontando i temi della raccolta differenziata, del riciclo dei materiali e del riutilizzo, oltre che stimolare riflessioni sul continuo aumento degli imballaggi e la conseguente eccessiva produzione di rifiuti.

Non mancheranno i laboratori di manualità e riciclo creativo. Ascit ha sviluppato, e mette a disposizione delle scuole fino a dicembre 2023, la nuova piattaforma educativa web "Ascit.ScuolaPark.it": uno strumento a supporto degli insegnanti che facilita

i progetti formativi e integra

le attività didattiche in classe e le lezioni in teledidattica, con strumenti digitali fruibili in aula o da casa.

L’offerta didattica comprende le licenze gratuite per il portale scuolapark.it che dai primi di marzo sarà on-line con la versione personalizzata che offre agli insegnanti aderenti una grande quantità di contenuti digitali (video, lezioni, giochi, test) sul tema dei rifiuti a 360 gradi.

Le adesioni al progetto

"A scuola con Ascit" sono aperte fino al 28 febbraio 2023 dal portale www.ascit.it nella sezione educazione ambientale.