“A S.Concordio il viale è ormai oltre il limite“

A segnalare la situazione è il Comitato di Pontetetto. “Una strada oltre il limite di tenuta – è la premessa –. Ormai da tempo si susseguono interventi e necessità di transennare il viale San Concordio oltre l’incrocio con Via per Vicopelago (direzione Pisa). I muri di sostegno e le spallette lungo la gora Lazzari sono in disfacimento, cedono e crollano nel fossato, l’asfalto si crepa e dopo poco anche il muro a sostegno della strada crolla, comprese le protezioni new jersey in cemento posizionate a novembre del 2020 (su nostra segnalazione). Il Viale San Concordio, con oltre 20.000 passaggi medi giornalieri (indagine Arpat), anche strutturalmente non regge più e sempre più difficoltosa è la vita nel quartiere“. “L’abnorme traffico – continua il comitato – rende invivibile e decadente il quartiere: fondi commerciali vuoti, non interessanti per l’impossibilità dei potenziali clienti a fermarsi, danni alla salute degli abitanti per il forte rumore diurno e notturno (sono infatti superati i limiti di sicurezza che la legge e lo stesso regolamento comunale prescrivono). La precedente amministrazione, dopo l’esposto dei cittadini all’autorità giudiziaria, adottò alcuni provvedimenti, quali l’imposizione del limite di velocità a 30 Kmh e la posa di asfalto fono assorbente su un tratto del viale. Aupichiamo uno sbocco positivo nell’incontro previsto a breve con la nuova amministrazione“.