A San Salvatore limiti di 30 chilometri orari. Le limitazioni in via Buozzi e via Don Minzoni

Arrivano gli stalli rosa ad Altopascio che così si allinea al resto della Piana. Esempio di civiltà e di rispetto per le donne in dolce attesa. L’ordinanza numero 142 del 29 settembre scorso stabilisce la fine del percorso che l’amministrazione comunale ha intrapreso per l’obiettivo finale: riservare alcuni stalli di sosta per agevolare le donne in gravidanza ed i genitori con bambini di età non superiore a due anni. Le auto di queste categorie di persone dovranno essere munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa“, rilasciato dalla polizia municipale.

Ecco la mappa completa dei luoghi dove sarà possibile usufruire di tale possibilità: uno sarà nell’area di parcheggio di piazza Vittorio Emanuele, nei pressi del palazzo del Municipio, uno stallo sarà in via Fratelli Rosselli, sul lato opposto del civico 35, a breve distanza dallo stadio e dalla sede della Misericodia, un altro sempre nella medesima strada, ma in prossimità dell’edificio attualmente adibito a Servizio Anagrafe e Stato Civile; uno in via Papa Giovanni Paolo II nei pressi del civico 10, a pochi passi dalla residenza Sanitaria Assistita Casa di Riposo “Il Sole“; uno in via Generale La Marmora a Marginone; in via dell’Indipendenza nella frazione più popolosa, vale a dire Spianate, in prossimità dell’edificio adibito a Nido d’Infanzia “Primo Volo“; uno stallo è previsto nell’area di parcheggio nei pressi della chiesa di S.Pietro Apostolo a Badia Pozzeveri. Tutto il territorio è compreso, nelle aree in cui vi sono negozi e uffici. L’utilizzo dei “Parcheggi Rosa“ è consentito con orario continuato nelle 24 ore, ma solo subordinatamente all’esposizione di apposito tagliando. Per averlo è necessario recarsi alla sede dei vigili e dimostrare i propri requisiti.

Massimo Stefanini